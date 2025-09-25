Розкрадання на 138 млн грн: двоє екскерівників газорозподільної компанії отримали підозру

Поліцейські та співробітники СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які у 2023 році незаконно привласнили понад 6,7 млн кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Завдані державі збитки оцінюються у понад 138 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Слідство встановило, що посадовці продовжили несанкціонований відбір газу навіть після того, як державний постачальник припинив співпрацю з їхньою компанією через заборгованість. Свої дії вони прикривали "винятковими обставинами" та потребами підприємства.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісах компанії були вилучені фінансова документація, телефони та комп’ютерна техніка, що містять докази їхньої протиправної діяльності.

Двох екс-керівників звинувачують за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права). За цією статтею їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше на Черкащині підозру вже оголосили іншому колишньому голові правління цієї компанії, дії якого спричинили збитки на суму понад 251 млн гривень.

Як пояснила журналістам речниця Управління СБУ у Черкаській області Катерина Дрога, ще на початку повномасштабної війни комерційна структура закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Втім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби".