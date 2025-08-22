Убытки 5 млн евро и 250 млн грн: в Украине разоблачили две схемы завладения газом

Бывший бизнесмен, обвиняемый в организации двух крупных схем завладения газом, получил подозрение. Общая сумма ущерба составляет около 5 миллионов евро для венгерской компании и более 250 миллионов гривен для украинской ГТС. Эти преступления квалифицированы как хищение и легализация (отмывание) имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика газа. Инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения.

Как делали схемы?

Следствие установило, что в 2019 году подозреваемый, используя свои знания газового рынка, организовал мошенническую схему. Он создавал или покупал компании с хорошей репутацией, назначал фиктивных директоров и заключал контракты на поставку газа с венгерской компанией.

В течение 2019 мошенники делали частичные платежи, создавая иллюзию надежного партнера. Однако с 2020 года платежи прекратились, в то время как газ продолжал поступать. Вырученные средства от продажи газа конечным потребителям перечислялись на счета семьи подозреваемого.

Чтобы скрыть следы, преступники легализовали деньги из-за уставного капитала подконтрольных фирм, оформленных на дочерей и жену. Уставный капитал одной из компаний вырос почти в сто раз за несколько месяцев. Также были сменены директора на подставных лиц, а одна из компаний попыталась обанкротиться, создав фиктивные долги. В целом венгерской компании был нанесен ущерб на сумму более 4,9 млн. евро.

Кроме этого, подозреваемый и двое его подельников через подконтрольное ему общество "Оператора ГТС" завладели украинским природным газом.

В период с июня по август 2020 подконтрольная им компания отбирала из системы значительно большие объемы газа, чем приобрела. Этот избыточный газ был сразу перепродан другим трейдерам. После этого компанию быстро продали и инициировали процедуру банкротства. Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

