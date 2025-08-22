Збитки 5 млн євро та 250 млн грн: в Україні викрили дві схеми заволодіння газом

Колишній бізнесмен, якого звинувачують в організації двох великих схем заволодіння газом, отримав підозру. Загальна сума збитків становить майже 5 мільйонів євро для угорської компанії та понад 250 мільйонів гривень для української ГТС. Ці злочини кваліфіковані як розкрадання та легалізація (відмивання) майна в особливо великих розмірах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.

Як діли схеми?

Слідство встановило, що у 2019 році підозрюваний, використовуючи свої знання газового ринку, організував шахрайську схему. Він створював або купував компанії з хорошою репутацією, призначав фіктивних директорів і укладав контракти на постачання газу з угорською компанією.

Протягом 2019 року шахраї робили часткові платежі, створюючи ілюзію надійного партнера. Проте з 2020 року платежі припинилися, тоді як газ продовжував надходити. Виручені кошти від продажу газу кінцевим споживачам перераховувались на рахунки родини підозрюваного.

Щоб приховати сліди, злочинці легалізували гроші через статутний капітал підконтрольних фірм, оформлених на доньок та дружину. Статутний капітал однієї з компаній зріс майже у сто разів за кілька місяців. Також було змінено директорів на підставних осіб, а одну з компаній спробували збанкрутувати, створивши фіктивні борги. Загалом угорській компанії було завдано збитків на суму понад 4,9 млн євро.

Окрім цього, підозрюваний та двоє його спільників через підконтрольне йому товариство "Оператора ГТС" заволоділи українським природним газом.

У період з червня по серпень 2020 року підконтрольна їм компанія відбирала з системи значно більші обсяги газу, ніж придбала. Цей надлишковий газ був одразу перепроданий іншим трейдерам. Після цього компанію швидко продали та ініціювали процедуру банкрутства. Таким чином державі було завдано збитків на суму понад 250 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

