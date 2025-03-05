Оборудка в "Укргазвидобуванні" на понад 340 млн грн: справу скеровано до суду

НАБУ і САП викрили оборудку, до якої були причетні посадовці АТ "Укргазвидобування". Тепер вони постануть перед судом. Їх обвинувачують у зловживаннях під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як встановило слідство, у 2019-2020 роках "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства.

"За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток "блакитного палива". При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим", — йдеться у повідомленні бюро.

Проте, посадові особи всупереч затвердженій конкурсній документації протиправно знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років. До договору вони також додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку мав спиратися на обсяги видобутку товариством протягом 2020 року, що було заборонено.

Дії звинувачених призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який підприємство мало розраховуватися за значно вищим тарифом. За результатами експертизи держпідприємство незаконно переплатило підряднику понад 340 млн грн.

За це один із фігурантів справи отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати, а після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України в РФ та працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі.

Колишньому та чинному посадовцям вручено підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Розслідування було завершено у вересні 2024 року, наразі справу передано до суду.

Нагадаємо, АТ “Укргазвидобування”, яке є частиною Групи “Нафтогаз”, у період з січня по грудень 2024 року сплатило до зведеного бюджету 22,28 млрд грн рентних платежів.