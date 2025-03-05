Схема в "Укргаздобыче" более чем на 340 млн грн: дело направлено в суд

НАБУ и САП разоблачили сделку, к которой были причастны чиновники АО "Укргаздобыча". Теперь они предстанут перед судом. Их обвиняют в злоупотреблениях при заключении и исполнении договора по повышению добычи природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как установило следствие, в 2019-2020 годах "Укргаздобыча" провела конкурс и заключила с компанией-победительницей договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества.

"По его условиям компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". При этом стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем — фиксированным", — говорится в сообщении бюро.

Однако должностные лица вопреки утвержденной конкурсной документации противоправно снизили норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м в 15 лет. В договор они также добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи должен был опираться на объемы добычи обществом в течение 2020 года, что было запрещено.

Действия обвиняемых привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за которую предприятие должно рассчитываться по значительно более высокому тарифу. По результатам экспертизы госпредприятие незаконно переплатило подрядчику более 340 млн. грн.

За это один из фигурантов дела получил премию в двойном размере месячной заработной платы, а после начала полномасштабного вторжения уехал из Украины в РФ и трудоустроился руководителем по развитию бизнеса в победившую в конкурсе компанию.

Бывшему и действующему чиновникам вручено подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (по злоупотреблению властью или служебным положением). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Расследование было завершено в сентябре 2024 года, сейчас дело передано в суд.

Напомним, АО "Укргаздобыча", которое является частью Группы "Нафтогаз", в период с января по декабрь 2024 года уплатило в сводный бюджет 22,28 млрд грн рентных платежей.