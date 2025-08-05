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На Волині викрили корупційну схему: начальник кар’єру отримав підозру за розтрату 60 000 тонн піску

пісок, працівники прокуратури
Фото: Волинська обласна прокуратура.

Начальник Радошинського піщаного кар'єру, який належить "Укрзалізниці", налагодив схему продажу 61,5 тис тонн піску вартістю понад 5 млн гривень за заниженими цінами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний залучив до оборудки підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера. Незаконні фінансові операції в бухгалтерському обліку підприємства не фіксувались.

Крім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою під час здійснення господарської діяльності кар’єру.  Через безпідставне списання палива "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 770 тисяч гривень.

Фото 2 — На Волині викрили корупційну схему: начальник кар’єру отримав підозру за розтрату 60 000 тонн піску

Волинська обласна прокуратура начальнику Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про накладення арешту на їхнє майно.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Автор:
Тетяна Ковальчук