На Волыни разоблачили коррупционную схему: начальник карьера получил подозрение за растрату 60 000 тонн песка

Начальник Радошинского песчаного карьера, принадлежащего "Укрзалізниці", наладил схему продажи 61,5 тыс. тонн песка стоимостью более 5 млн гривен по заниженным ценам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый привлек к махинации подчиненных, в том числе своего заместителя и бухгалтера. Незаконные финансовые операции в бухгалтерском учете предприятия не фиксировались.

Кроме того, члены группы присваивали топливо, завышая в финансовой отчетности показатели его использования спецтехникой во время осуществления хозяйственной деятельности карьеру. Из-за безосновательного списания топлива "Укрзализныця" понесла убытки в размере 770 тысяч гривен.

Волынская областная прокуратура начальнику Радошинского песчаного карьера и пяти его сообщникам сообщили о подозрении в совершении организованной группой присвоения и растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, а также подлоге официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 2 ст. 3 ст. 2).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и о наложении ареста на их имущество.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств РЭБ.