Врезались в нефтепровод: в Сумской области разоблачили банду, воровавшую нефть КАМАЗами

В Роменском районе Сумской области пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконных врезках в государственные нефтепроводы. Масштабную операцию провели Национальная полиция и Служба безопасности Украины при активном содействии служб безопасности Группы Нафтогаз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

По материалам дела, несанкционированное вмешательство в работу нефтетранспортной инфраструктуры позволяло участникам группы незаконно добывать до 10 кубометров нефти еженедельно.

Угнанное сырье перевозили на промышленную базу в городе Ромны, где его накапливали, хранили и продавали частным предпринимателям Черниговской области.

Отмечается, что члены группы были задержаны непосредственно при попытке очередной кражи — когда они отбирали нефть из трубопровода и закачивали ее в емкость, установленную на автомобиле КАМАЗ.

В рамках оперативных мер правоохранители задокументировали 16 фактов незаконного отбора углеводородов.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Окончательная сумма ущерба уточняется.

Ранее специалисты безопасности НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" разоблачили масштабную схему хищения газа. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.