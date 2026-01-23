Запланована подія 2

Врезались в нефтепровод: в Сумской области разоблачили банду, воровавшую нефть КАМАЗами

В Роменском районе разоблачили подпольную схему похищения сырья
В Роменском районе разоблачили подпольную схему похищения сырья / Нафтогаз

В Роменском районе Сумской области пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконных врезках в государственные нефтепроводы. Масштабную операцию провели Национальная полиция и Служба безопасности Украины при активном содействии служб безопасности Группы Нафтогаз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

По материалам дела, несанкционированное вмешательство в работу нефтетранспортной инфраструктуры позволяло участникам группы незаконно добывать до 10 кубометров нефти еженедельно.

Угнанное сырье перевозили на промышленную базу в городе Ромны, где его накапливали, хранили и продавали частным предпринимателям Черниговской области.

Фото 2 — Врезались в нефтепровод: в Сумской области разоблачили банду, воровавшую нефть КАМАЗами

Отмечается, что члены группы были задержаны непосредственно при попытке очередной кражи — когда они отбирали нефть из трубопровода и закачивали ее в емкость, установленную на автомобиле КАМАЗ.

В рамках оперативных мер правоохранители задокументировали 16 фактов незаконного отбора углеводородов.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Окончательная сумма ущерба уточняется.

Фото 3 — Врезались в нефтепровод: в Сумской области разоблачили банду, воровавшую нефть КАМАЗами

Ранее специалисты безопасности НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" разоблачили масштабную схему хищения газа. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.

Автор:
Татьяна Бессараб