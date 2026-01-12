Запланована подія 2

В Украине разоблачили масштабную схему хищения газа в Сумах и Виннице

manometers, pressure, gas, line
Разоблачена масштабная кража газа на 56,6 млн грн / Depositphotos

Специалисты безопасности НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" разоблачили масштабную схему хищения газа. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что по результатам анализа специалисты выявили значительное расхождение между теми объемами газа, которые станция декларировала и которые действительно использовала.

Кроме того, специалисты выяснили, что предприятие расширило свою деятельность еще и на территорию Винницкой области.

С соответствующими заявлениями ООО "Газораспределительные сети Украины" уже обратилось в правоохранительные органы, открывшие уголовное производство.

Следователи при содействии ООО "Газораспределительные сети Украины" обнаружили на территории сумского предприятия несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, а на территории винницкого - возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть.

Специалисты по результатам обследования газонаполнительных станций в Сумах и Виннице составили акты о нарушениях. На их основании виновники должны заплатить 56,6 млн грн штрафных санкций за кражу газа.

В общей сложности правоохранители провели 25 обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время Винницкая областная прокуратура объявила одному должностному лицу подозрение.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" остановили масштабный незаконный отбор газа в Запорожской области. Воровством занималось местное предприятие, специализирующееся на торговле горючим.

Автор:
Светлана Манько