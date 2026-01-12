В Україні викрили масштабну схему розкрадання газу у Сумах та Вінниці

Фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили масштабну схему розкрадання газу. Несанкціонований відбір здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що за результатами аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між тими обсягами газу, які станція декларувала й які насправді використовувала.

Окрім цього, фахівці з'ясували, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.

З відповідними заявами ТОВ "Газорозподільні мережі України" вже звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження.

Слідчі за сприяння ТОВ "Газорозподільні мережі України" виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку, а на території вінницького - можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

Фахівці за результатами обстеження газонаповнювальних станцій у Сумах і Вінниці склали акти про порушення. На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу.

Загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності.

Наразі Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зупинили масштабне незаконне відбирання газу в Запорізькій області. Крадіжкою займалося місцеве підприємство, яке спеціалізується на торгівлі пальним.