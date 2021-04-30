Энергетика 20 минут назад

Украина нуждается в газе сейчас, а не через 30 лет, — Витренко

Витренко считает, что нужно интенсифицировать добычу газа до того момента, как мир снизит потребление углеводородов

Фото: Facebook Витренко Фото: Facebook Витренко
Фото: Facebook Витренко

Председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что Украине нужно нарастить добычу газа в максимально короткие сроки. Об этом Витренко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос Delo.ua.

"Мы будем смотреть на возможности как интенсифицировать добычу и увеличить ее не до 2030 года, а раньше, поскольку Украина нуждается в этом не до 2030 года, а раньше. Особенно учитывая, что газ стоит относительно дорого на Европейском рынке", — сказал он.

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По его словам, учитывая современные тренды развития зеленой энергетики и перехода от углеводородов до возобновляемых источников энергии, через 10 лет эти тенденции станут окончательно доминировать и стоимость природного газа снизится.

"С экономической точки зрения нам нужно добывать больше газа сейчас, а не через 10-20-30 лет. Это не тот случай, когда нужно не спешить. Нам нужно спешить увеличивать добычу прямо сейчас и мы будем работать", — сказал председатель правления "Нафтогаза".

Ранее руководством "Нафтогаза" была презентована стратегия 30/30, которая предусматривает наращивание добычи газа до 30 млрд кубометров в год до 2030 года.

Напомним, 28 апреля Правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". В тот же день новым главой "Нафтогаза" был назначен Юрий Витренко.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что считают способ принятия решения об увольнении главы правления Андрея Коболева надругательством над принципами корпоративного управления госпредприятиями.

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