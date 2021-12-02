"Нафтогаз" намерен взыскать 62 млн гривен долгов за газ со Смелы не смотря на решение суда

Группа “Нафтогаз” продолжит принимать меры по взысканию 62 млн гривен долгов за газ с города Смела Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Согласно сообщению, Верховным судом было принято решение отклонить кассационную жалобу "Нафтогаза" и оставлены в силе решения судов предыдущих инстанций, которые признали недействительными договора перевода долга с ООО "Смела Энергоинвест" на КП "Смелакоммунтеплоэнерго".

При этом в случае признания договора перевода долга недействительным в соответствии с законом долг в полном объеме возвращается к первоначальному должнику, а не списывается.

"Также в этом контексте важной деталью является тот факт, что Смелянский городской совет решением от 29.04.2010 № 47-2/V разрешил коммунальным предприятиям “ВодГео” и “Смелакоммунтеплоэнерго” заключить договор о совместной деятельности с государственным предприятием "Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства", которое в дальнейшем вышло из упомянутого договора, и ООО "Смела Энергоинвест", — сказано в сообщении.

При этом в договоре его стороны согласовали, что будут совместно использовать имущество и оборудование, в том числе финансовы, для оказания жилищно-коммунальных услуг в г. Смела, а оператором этого договора была определена компания "Смела Енергоінвест".

"Смела Энергоинвест" заключила с "Нафтогазом" ряд контрактов закупки природного газа. Со своей стороны НАК поставил законтрактованный ресурс, однако "Смела Энергоинвест" не рассчиталась за газ в полном объеме. При этом источником погашения задолженности за такой потребленный природный газ является поступление от оплаты потребителями полученных жилищно-коммунальных услуг.

"Подытоживая вышеизложенное, НАК "Нафтогаз Украины" отмечает, что безусловно продолжит должным образом защищать интересы своего учредителя, которым является государство, и принимать все возможные меры для взыскания упомянутой задолженности в рамках действующего законодательства, в том числе путем привлечения к субсидиарной ответственности органа местного самоуправления согласно с условиями договора", - сказано в сообщении пресс-службы НАКа.

Напомним, 30 ноября город Смела выиграл суд на 62 млн гривен, которые он якобы задолжал НАК "Нафтогаз Украины" по договорам на поставку газа жителям города.

Смела начала накапливать газовые долги еще в 2018 году, когда обанкротилась компания "Смела Энергоинвест". Долги компании пришлось платить из городского бюджета. Ежемесячно город перечислял "Нафтогазу" 1,034 млн грн на погашение долга.

С 2018 года по февраль 2021 года власти Смелы уже заплатили 28 млн грн. "Нафтогаз" засчитал 20 млн грн в счет текущего долга, а 8 млн грн вернул на счет "Смелатеплокоммунэнерго".

Напомним, в связи с резким ростом биржевых цен на газ в Украине под угрозой оказалось нормальное прохождение отопительного сезона. Для того, чтобы попытаться преодолеть эту проблему, Кабмин подписал с местными властями меморандум, по которому местные власти не будут повышать цены на тепло, а Кабмин поддержит общины трансфертами. Кроме того, были установлены твердые цены на газ для населения и бюджетных организаций.

Однако представители теплокоммунэнерго по всей стране заявляют, что меморандум нарушается: газ по сниженным ценам купить невозможно.