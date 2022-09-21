Дефицит в 400 миллиардов и падение бизнеса на 50%. Как экономика Украины пережила 7 месяцев войны

Украинская экономика упрямо борется с влиянием военного конфликта и мирового кризиса. Главные вызовы на сегодня – высокая инфляция, рост издержек бизнеса и падение потребительского спроса, а также огромный дефицит госбюджета, который приходится перекрывать за счет эмиссии и международной помощи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Национальный банк опубликовал новый макроэкономический обзор за 8 месяцев 2022 года. К сожалению, оптимизма в сводках НБУ мало. Ситуация в украинской экономике по-прежнему находится под давлением боевых действий и кризиса, который спровоцирован войной. Темпы инфляции остаются тревожно высокими, а бизнес-активность восстанавливается очень медленно. В то же время, бюджетный дефицит к концу лета существенно сократился. Как за счет роста экспорта, так и благодаря увеличению помощи от зарубежных партнеров.

Внешняя конъюнктура

Несмотря на большие внутренние проблемы в Украине, НБУ обращает внимание на тот факт, что серьезное давление на нашу экономику оказывает ситуация на мировом рынке. Нацбанк выделяет следующие макрофакторы:

1. Высокие цены на энергоносители. C конца августа и до 20-х чисел сентября стоимость нефти на мировом рынке снизилась со 104 долл./барр. до приблизительно 91 долл./барр. Тем не менее, нежелание ОПЕК сокращать добычу сырья и высокий спрос на нефть препятствуют дальнейшему снижению цен. Что касается газа, то его стоимость в Евросоюзе балансирует около 2000 долл./1 тыс куб м. Движение цен на газ в будущем напрямую зависит от поставок "голубого топлива" в ЕС, которые оказались под угрозой в связи с полной остановкой "Северного потока-1".

2. Колебания цен на продовольствие. После того, как Украина добилась разблокировки "зернового морского коридора", мировые цены на зерновые, в том числе пшеницу и кукурузу, начали снижаться. С точки зрения украинских экспортеров это не очень хорошо. С другой стороны, ухудшение прогнозов в отношении мирового урожая (из-за сильнейшей засухи в Европе, в частности) все равно держит цены на зерновые на 11-12% выше, чем годом ранее.

3. Падение спроса на металл в мире. Как констатирует НБУ, мировые цены на сталь и железную руду продолжают снижаться, прежде всего из-за уменьшения спроса со стороны Китая. Например, стоимость железной руды в КНР в сентябре год к году сократилась в 2,3 раза. Учитывая, что продукция металлургической отрасли входила в главные позиции украинского экспорта, разрушение производственных мощностей из-за войны, плюс снижение спроса довольно болезненно отражаются на экономике. По данным Государственной таможенной службы, валютная выручка украинских компаний от экспорта черных металлов в августе год к году сократилась на 58%.

4. Нарастание рисков глобальной рецессии. Всемирный банк озвучил прогноз, согласно которому замедление крупнейших мировых экономик, так каких как США, Китай и Еврозона, могут привести к рецессии в 2023 году. Goldman Sachs считает, что рост ВВП США в 2022 году составит 0%. По оценкам МВФ, ВВП Китая за 2022 году вырастет на 3,3% (в начале года МВФ прочил рост до 5,7%). Эти ожидания сопровождаются высокой инфляцией (в августе – 8,3% в США и 9,1% в Еврозоне), что тоже влияет на Украину, как на импортера многих видов продукции.

Инфляция в Украине

Потребительские цены продолжают ползти вверх. Как сообщает НБУ, ссылаясь на данные Госслужбы статистики, по итогам августа инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% с 22,2% в июле. В месячном исчислении цены выросли на 1,1%.

Среди факторов, которые подталкивали цены в последние пару месяцев, Нацбанк называет удорожание продуктов питания в связи с ростом затрат производителей (сильнее всего увеличились цены на овощи, молочную продукцию, мясо, крупы) и коррекцию официального курса на 25%, которая произошла еще в июле.

Отчасти сдерживает инфляцию стабилизация и даже снижение цен на горючее, фиксация тарифов на газ и тепло для населения, а также постепенное выравнивание логистики.

При этом Нацбанк уточняет, что инфляционные ожидания ухудшаются. Хотя в интервью Delo.ua замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже 30%.

К слову, на графике ниже видно, что инфляционная цель Нацбанка остается неизменной: ограничить рост потребцен в пределах 5% в год.

Инфляция в Украине в 2020-2022 годах, % год к году

Данные НБУ и Госстата

Экономическая активность и безработица

Бизнес работает вполсилы. Нацбанк приводит результаты нескольких опросов, согласно которым можно сделать следующие выводы:

Более половины опрошенных предприятий работают на 60% или ниже довоенного уровня;

Полностью остановили деятельность порядка 16% компаний;

Ключевыми проблемами для опрошенного бизнеса являются рост цен на сырье и материалы, сложности с логистикой, падение спроса на товары и услуги.



Восстановление бизнеса в Украине, % ответов

Данные опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA)

По отраслям наилучшая ситуация у аграриев, которые уже почти закончили сбор урожая и наращивают экспорт. Только 19 сентября из украинских портов вышло 6 судов в сельхозпродовольствием. Кроме того, растут перевозки и по железной дороге. К примеру, в августе "Укрзализниця" перевезла на 44% больше зерна, чем в июле.

Вместе с тем, металлургические предприятия работают на минимальной мощности. Машиностроение держится за счет роста заказов на спецтранспорт, в частности со стороны военно-промышленного комплекса и аграриев. Химическая промышленность тоже работает где-то на 30-50% проектной мощности. Это связано с высокими ценами на газ, снижением спроса и уничтожением производственных активов. Постепенно восстанавливается строительная отрасль. Особенно в западных областях Украины и в столичном регионе. Стимулируют строительство нехватка объектов для хранения агропродукции, потребность в восстановлении разрушенного имущества.

Параллельно в большинстве отраслей экономики нарастает кадровый кризис. Уровень безработицы в Украине, по данным НБУ, составляет порядка 35%. Согласно опросу Work.ua и группы "Рейтинг", с 24 февраля 2022 года 30-40% работников потеряли работу, а зарплата сократилось у 40-50% сотрудников. Также количество резюме повсеместно превышает число открытых вакансий.

Изменение номинальной и реальной зарплаты в Украине, % год к году

Данные Пенсионного фонда и Госстата

Опрошенные Институтом экономических исследований и политических консультаций работодатели в большинстве своем (79,1% респондентов) в последующие три месяца не намерены увеличивать штат. И только 15,6% планируют нанимать новых сотрудников.

Опрос компаний, входящих в состав Европейской бизнес ассоциации (EBA), показал планы приблизительно 20% респондентов нанимать сотрудников 2023 году. Но вот 28% будут вынуждены прибегнуть к сокращению персонала.

Платежный баланс, фискальный климат и курс

К концу лета внешняя торговля в Украине оживилась. В первую очередь росли поставки продовольственных товаров. Благодаря дальнейшему налаживанию логистики на западной границе и отгрузкам пшеницы, ячменя, рапса нового урожая. Но частичный откат мировых цен на продовольствие нивелировал рост физических объемов, в результате чего объем экспорта продовольственных товаров в денежном выражении в августе остался на уровне июня.

Внешняя торговля товарами в 2021-2022 годах

Данные НБУ

Ускорилось падение объемов экспорта на фоне отмены налоговых льгот. НБУ уточняет, что сильнее всего сократились закупки наземного транспорта и импорт некоторых потребительских товаров. Рос преимущественно импорт энергоносителей, как в физическом, так и в стоимостном эквиваленте.

В целом же, сальдо внешней торговли остается в отрицательной зоне. И только благодаря существенным объемам внешней помощи (за август сумма международных поступлений достигла почти 5 млрд долл.) сальдо текущего счета вернулось к положительным значениям.

Ситуация с госфинансами остается сложной, но контролируемой. По данным НБУ, в июле-августе дефицит госбюджета уменьшился даже без учета грантов. Хотя с начала 2022 года отрицательное сальдо превысило 416 млрд грн, что является беспрецедентно высоким значением. Балансировать бюджет довольно сложно из-за роста расходов на обеспечение обороноспособности Украины, на финансирование социальных программ и здравоохранения.

Доходы, издержки и сальдо государственного бюджета, % год к году

Данные Госказначейства, Министерства финансов и НБУ

Впрочем, сужение бюджетного дефицита стало возможным благодаря увеличению налоговых поступлений, международному и монетарному финансированию. НБУ по-прежнему выкупает ОВГЗ, которые размещает Минфин, в сумме около 30 млрд грн в месяц.

Что касается валютного курса, то НБУ уверяет: у него достаточно возможностей для поддержания стабильности гривны. Благодаря той же международной помощи, золотовалютные резервы Нацбанка выросли за август до 25,4 млрд долл., что покрывает 4 месяца импорта (минимальный размер ЗВР должен покрывать хотя бы 3 месяца импорта – ред.).

Изменение золотовалютных резервов НБУ, млрд долл.

Данные НБУ

В то же время, НБУ продолжает тратить миллиарды на интервенции. В связи с этим Нацбанк намекает, что необходимо и дальше стимулировать повышение привлекательности гривневых активов. Это касается как депозитных ставок, так и доходности ОВГЗ на первичном рынке.