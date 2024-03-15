"АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав від Міндовкілля дозвіл на будівництво хвостосховища

Найбільший в Україні металургійний комбінат" АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України дозвіл на будівництва нового хвостосховища для шламового господарства рудозбагачувальної фабрики.

Про це повідомляється на сайті Криворізької міської ради.

Цей об'єкт буде розміщений на території Гречано-Подівської та Новолатівської сільських рад у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Площа забудови складає – понад 500 га

"Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України видано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності "Будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречано-подівської та Новолатівської сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області", - йдется в повідомленні.

Наразі ArcelorMittal експлуатує два хвостосховища – "Миролюбівське" та "Четверта карта". Будівництво цього розпочалося ще у 2020 році і коштувало $150 млн.

Проте, після початку будівництва у компанії виник конфлікт із Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, яке вимагало від підприємства зробити додаткову оцінку негативного впливу на довкілля та зупинити будівництво.

У 2022 році комбінат уже отримував такий висновок, але у зв'язку з коригуванням проєктних рішень його довелося отримувати заново.

Хвостосховище — це спеціалізоване сховище для відходів гірничодобувної та переробної промисловості, зокрема для зберігання відходів рудопереробки, відомих як хвости. Ці відходи є продуктом, що залишається після того, як корисні мінерали відокремлені від руди. Вони містять суміш дрібнодисперсних твердих частинок і води, і їх зазвичай перекачують у хвостосховище, яке може бути обладнане як відкритим водоймом або як сухе сховище.

Основною метою хвостосховища є мінімізація впливу промислових відходів на довкілля, запобігання забрудненню ґрунтів, підземних та поверхневих вод.

Якщо у підприємства немає схостосховища, або аоно вже заповнене і не придатне до використання, що без цього об'єкт може повністю зупинитися.