"АрселорМиттал Кривой Рог" получил от Минокружения разрешение на строительство хвостохранилища

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" получил от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разрешение на строительство нового хвостохранилища для шламового хозяйства рудообогатительной фабрики.

Об этом сообщается на сайте Криворожского городского совета.

Этот объект будет размещен на территории Гречано-Подовского и Новолатовского сельских советов Криворожского района Днепропетровской области. Площадь застройки составляет более 500 га

"Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины издан вывод по оценке влияния на окружающую среду планируемой деятельности "Строительство хвостохранилища "ІІІ карта" шламового хозяйства рудообогатительной фабрики на территории Гречано-Подовской и Новолатовской сельских советов Криворожского района Днепропетровской области".

В настоящее время ArcelorMittal эксплуатирует два хвостохранилища - "Миролюбовское" и "Четвертая карта". Строительство этого началось еще в 2020 году и обошлось в $150 млн.

Однако, после начала строительства у компании возник конфликт с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которое потребовало от предприятия оказать дополнительную оценку негативного влияния на окружающую среду и остановить строительство.

В 2022 году комбинат уже получал такой вывод, но в связи с корректировкой проектных решений его пришлось получать заново.

Хвостохранилище - это специализированное хранилище для отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, в частности для хранения отходов рудопереработки, известных как хвосты. Эти отходы являются продуктом, остающимся после того, как полезные минералы отделены от руды. Они содержат смесь твердых мелкодисперсных частиц и воды, и их обычно перекачивают в хвостохранилище, которое может быть оборудовано как открытым водоемом или как сухое хранилище.

Основной целью хвостохранилища является минимизация влияния промышленных отходов на окружающую среду, предотвращение загрязнения почв, подземных и поверхностных вод.

Если у предприятия нет хранилища или ано уже заполнено и не пригодно к использованию, то без этого объект может полностью остановиться.