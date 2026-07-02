Google виплатить рекордний штраф у 4,1 мільярда євро після програшу в суді ЄС

Американська корпорація Google остаточно програла судову апеляцію проти рекордного штрафу Європейського Союзу. Найвищий судовий орган Європи підтвердив, що технологічний гігант використовував свою мобільну операційну систему Android для придушення конкурентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Європейський суд правосуддя повністю відхилив апеляційну скаргу Google та її материнської компанії Alphabet. Цим рішенням суд підтвердив вердикт нижчої інстанції, яка підтримала висновки Європейської комісії, зроблені ще у 2018 році.

Розслідування регуляторів довело, що Google незаконно зміцнювала домінування своєї пошукової системи. Компанія зобов'язувала виробників смартфонів обов'язково передустановлювати програми Google Search і Chrome разом із магазином додатків Google Play, фактично блокуючи появу альтернативних версій Android.

Суд підтвердив антиконкурентний характер умов, які містилися в угодах з виробниками техніки. Остаточна сума стягнення становить 4,13 мільярда євро. Раніше, у 2022 році, Суд загальної юрисдикції ЄС трохи знизив початковий штраф Єврокомісії, який складав 4,34 мільярда євро.

Інші судові спори Google у Європі

У компанії Google висловили невдоволення рішенням суду, заявивши, що воно не враховує значних інвестицій корпорації у розвиток Android як відкритої та безкоштовної системи. Натомість Європейська організація споживачів привітала вердикт, назвавши його чітким сигналом для компаній-монополістів.

Ця справа є частиною масштабного пакету розслідувань ЄС проти Alphabet. Загалом у період з 2017 по 2019 роки європейські регулятори виписали компанії три штрафи на загальну суму близько 8 мільярдів євро:

Штраф за сервіс порівняння цін: найвищий суд ЄС уже підтримав стягнення 2,42 мільярда євро за те, що Google штучно просувала власний торговельний сервіс у пошуковій видачі.

Скасований штраф: у 2024 році компанії вдалося успішно оскаржити інший штраф у розмірі 1,5 мільярда євро, який стосувався блокування конкурентів на ринку онлайн-реклами.

Зараз Євросоюз веде нові розслідування проти Google відповідно до нового Закону про цифрові ринки, що знову може призвести до багатомільярдних фінансових стягнень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google має виплатити майже $2 мільярди компанії Klarna за рішенням шведського суду. Патентний та ринковий суд Стокгольма ухвалив рішення у масштабній антимонопольній справі та зобов'язав компанію виплатити компенсацію сервісу порівняння цін PriceRunner.