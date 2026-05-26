ЄС оштрафує Google на сотні мільйонів євро

ЄС оштрафує Google на сотні мільйонів євро / Unsplash

Європейський Союз готується накласти на корпорацію Alphabet, яка володіє Google, великий штраф у розмірі кількох сотень мільйонів євро. Це рішення ухвалюють у межах масштабного антимонопольного розслідування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Очікується, що остаточне рішення буде оголошене до початку літніх канікул у європейських інституціях. Цей штраф стане найбільшим фінансовим покаранням, яке ЄС коли-небудь накладав за порушення Закону про цифрові ринки, створеного для обмеження монопольного впливу найбільших технологічних компаній світу.

Суть звинувачень та реакція Google

Офіційне розслідування розпочалося у березні 2025 року. Європейські регулятори висловили занепокоєння тим, що Google надає перевагу власним сервісам (наприклад, Google Flights чи Google Shopping) у загальних результатах пошуку, чим дискримінує конкурентів.

Позиція сторін у цьому конфлікті:

  • Пріоритет регулятора: речник Єврокомісії Томас Реньє зазначив, що Брюссель насамперед зацікавлений у тому, щоб компанія виконувала правила, а не просто платила штрафи. Проте він наголосив, що ЄС без вагань перейде до жорстких санкцій, якщо компромісу не буде досягнуто.
  • Протест техногіганта: у Google розкритикували вимоги європейського законодавства. Представники компанії заявили, що вже внесені зміни призвели до найбільшого погіршення якості пошуковика в його історії, створивши незручності для європейців на догоду кільком скаржникам.

Раніше цього місяця Єврокомісія дала Google додатковий час для виправлення ситуації, оскільки попередні пропозиції компанії щодо зміни алгоритмів пошуку визнали недостатніми.

Нагадаємо, на Google, Meta та TikTok подали офіційну скаргу в ЄС через фінансове шахрайство. Європейська організація споживачів разом із десятками профільних асоціацій звинуватила цифрові платформи у нездатності захистити користувачів від фейкової реклами, криптосхем та фінансових маніпуляцій, які масово поширюються через їхні рекламні інструменти.

Автор:
Максим Кольц