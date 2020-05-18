Общество 60 минут назад

Украинцам разрешат посещать пляжи во время карантина

Солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции

Фото: Сегодня Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

Минздрав разрешит работать пляжам, несмотря на пандемию. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции.

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"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН (Национальная академия медицинских наук Украины — Delo.ua) и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", — рассказал Ляшко.

Он отметил, что несмотря на то, что по данным ученых, возбудитель может выживать в пресной воде, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

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"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", — подчеркнул главный санврач.

Ляшко добавил, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) все же лучше не посещать пляж.

Медики также рекомендуют придерживаться дистанции в два метра, а персонал пляжа должен будет носить медицинские маски.

Напомним, в Греции открыли более 500 публичных пляжей после ослабления мер карантина. Ранее сообщалось, что туристический сезон в Греции может открыться уже с 1 июля 2020 года, однако страна ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу.

Кроме этого, правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля

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