Украинцам разрешат посещать пляжи во время карантина

Минздрав разрешит работать пляжам, несмотря на пандемию. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН (Национальная академия медицинских наук Украины — Delo.ua) и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", — рассказал Ляшко.

Он отметил, что несмотря на то, что по данным ученых, возбудитель может выживать в пресной воде, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", — подчеркнул главный санврач.

Ляшко добавил, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) все же лучше не посещать пляж.

Медики также рекомендуют придерживаться дистанции в два метра, а персонал пляжа должен будет носить медицинские маски.

Напомним, в Греции открыли более 500 публичных пляжей после ослабления мер карантина. Ранее сообщалось, что туристический сезон в Греции может открыться уже с 1 июля 2020 года, однако страна ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу.

Кроме этого, правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля