Спортзалы и промрынки: Кличко рассказал, что откроют в Киеве после 22 мая

После 22 мая в Киеве начнется новый этап ослабления карантина, введенного из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сегодня, 18 мая, в ходе онлайн-брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

В частности, по его словам, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер в столице начнут работать:

➡️ промышленные рынки;

➡️ большие магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров;

➡️ спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

"Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро — мы ждем соответствующее решение правительства", — рассказал мэр.

В то же время Кличко отметил, что крупные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Киеве откроют после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в частности в большие ТРЦ", — сказал Кличко.

Напомним, 13 мая Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Перед этим сообщалось, что работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая 2020 года.

Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.