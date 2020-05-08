Доведение энергетики до фактического банкротства должно быть расследовано — Буславец

И. о. министра энергетики Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства. Об этом она заявила во время селекторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба.

Она приветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, отметив, что сегодня отрасль переживает сложный кризис за 20 лет.

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Буславец отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся в последние 8 месяцев. "НЭК "Укрэнерго" задолжало ГП "Гарантированный покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" — "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн "Укрэнерго". 700 млн грн — это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получили 3 млрд грн убытков", — заявила и. о. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры поддержки премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Также Буславец гарантировала всяческую поддержку правоохранительным органам в расследовании ситуации, сложившейся в энергетике.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанные со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.

Ранее Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых вывод меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа ПСО.