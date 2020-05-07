Энергетика 4 минуты назад

За критикой энергобаланса стоят Коломойский и Пинчук — нардеп

Отказ от нового энергобаналса угрожает веерными отключениями, отмечает Викторая Гриб

За критикой энергобаланса стоят Коломойский и Пинчук — нардеп За критикой энергобаланса стоят Коломойский и Пинчук — нардеп
Фото: Pixabay

Критика нового энергетического баланса, который был утвержден Министерством энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля, происходит по инициативе олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Кратко и по делу в Telegram

По словам народного депутата, частные интересы конкретных бизнесменов не могут стоять выше энергетической безопасности страны.

"Я думаю, что за этим непосредственно стоит и господин Коломойский и бизнес господина Пинчука. Потому что они теряют свои доходы. Знаете, никто не хочет терять свои доходы, но, к большому сожалению, здесь речь идет о целую отрасль. И если у нас энергетическая отрасль сейчас не будет работать, будут и веерные отключения, и другие вещи. Здесь лучше уж выбирать системную работу, чем сверхприбыли", — заявила она.

Читайте также:
Новый энергобаланс обеспечит резервы и операционную безопасность энергосистемы–"Укрэнерго"

По мнению Виктории Гриб, 97 депутатов, выступивших против энергобаланса и сокращения доли всех видов генераций в производстве электроэнергии, не понимают, как устроена энергетика.

"Это (заявление депутатов, — ред.) очень опасно для отрасли. Мне кажется, что депутаты, которые подписывали такое обращение, вообще не разбираются в энергетической отрасли. Можно очень много критиковать, можно подписывать обращения. Но если бы они сели и разобрались в сути дела, то мне кажется, никто бы этого не делал".

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минекоенерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями энергии.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НКРЭКУ действует в интересах только производителей э/энергии — нардеп
НКРЭКУ действует в интересах только производителей э/энергии — нардеп
Новый энергобаланс обеспечит резервы и операционную безопасность энергосистемы–"Укрэнерго"
Новый энергобаланс обеспечит резервы и операционную безопасность энергосистемы–"Укрэнерго"
Потребление электроэнергии в Украине в апреле упало на 11% (ИНФОГРАФИКА)
Потребление электроэнергии в Украине в апреле упало на 11% (ИНФОГРАФИКА)
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Нацбанк обнародовал правила работы коллекторских компаний

  3. Кабмин разрешил работу двух пунктов пропуска через границу Украины

  4. СБУ провела обыски в квартире экс-главы налоговой Верланова (ФОТО)

  5. Приложение "Дія" нарушает право на приватность и защиту персональных данных — юрист

Загрузка...