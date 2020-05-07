Новый энергобаланс обеспечит резервы и операционную безопасность энергосистемы–"Укрэнерго"

Снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не приведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей, поскольку спрос на электроэнергию, произведенную "Энергоатомом", будет гарантированно покрыт в полном объеме.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "БизнесЦензор".

"Обновленный энергетический баланс, утвержденный Минэкоэнерго, дает ориентир для отрасли, каким будет потребление электрической энергии, а также, какими видами генерирующих мощностей это потребление будет покрыто. Проще говоря, на основе баланса участники рынка могут прогнозировать объемы своих продаж и покупок электроэнергии, формировать свои бизнес-планы", — заявил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что с 1 июля 2019 года цена на электроэнергию формируется по рыночному принципу под влиянием спроса и предложения. Государство регулирует только тарифы на электроэнергию для населения, производителей из возобновляемых источников энергии, а также стоимость электроэнергии, по которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают часть своих объемов ГП "Гарантированный покупатель" в рамках выполнения возложенных правительством специальных обязательств.

"У нас больше нет отдельно тарифов "Энергоатома", тепловой генерации или гидроэлектростанций. У нас есть несколько сегментов рынка, где уже действует рыночное ценообразование. Это и рынок двусторонних договоров, где покупатель и продавец могут договориться о цене и объемах поставок, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок. На всех этих сегментах цена формируется под влиянием спроса и предложения", — уточнил он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что предыдущая версия прогнозного баланса была утверждена ещё 13 марта, до введения карантина, вызванного пандемией коронавируса. В частности, корректировка баланса потребовалась из-за резкого снижения объемов потребления электроэнергии.

"Соответственно, был снижен прогноз объемов производства как атомных, так и тепловых, и гидроэлектростанций. Баланс рассчитывался таким образом, чтобы можно было сохранить стабильность всей энергосистемы, учитывая неравномерность потребления электроэнергии в течение суток", — пояснил Кудрицкий.

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"В таких условиях нашей энергосистеме необходимо определенное количество маневренных электростанций, способных наращивать или снижать мощность в течение суток. Атомные электростанции для этого технически не предназначены. Они всегда обеспечивали базовую нагрузку. А тепловые и гидроэлектростанции как раз могут работать в маневренном режиме и обеспечивать резервы для энергосистемы. Поэтому новая версия энергобаланса была сформирована с учетом обеспечения резервов и операционной безопасности энергосистемы", — добавил глава "Укрэнерго".

Он обратил внимание, что после падения уровня потребления, возник значительный профицит электроэнергии, произведенной на атомных станциях.

"Профицит — это электроэнергия, не проданная производителем и не купленная поставщиком/потребителем, но которая, тем не менее, продолжает производиться. Новый баланс предусматривает возможность "Энергоатома" продать всю электроэнергию, которую потребитель будет готов купить. Но баланс не предполагает производства избыточных объемов электроэнергии. Это является одним из важных условий для балансирования энергосистемы и недопущения дальнейшего роста задолженности на рынке электроэнергии, которая сформировалась за три месяца", — подчеркнул Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" также отметил, что снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не ведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей. Поскольку спрос на электроэнергию, произведенную "Энергоатомом", будет гарантированно покрыт в полном объеме.

Кудрицкий подчеркнул, что без корректировки энергобаланса, в стране отсутствовал бы реалистичный прогноз потребления и производства электроэнергии. Кроме того, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" были бы вынуждены продавать ГП "Гарантированный покупатель" завышенные объемы электроэнергии по ценам ниже рыночных в рамках выполнения специальных обязательств, возложенных правительством на эти госкомпании.