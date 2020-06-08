Политика 20 минут назад

НАТО проводит крупные военные учения в Балтийском море

В маневрах принимают участие 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники

Военные корабли НАТО. Фото: cc-by-U.S. Navy Военные корабли НАТО. Фото: cc-by-U.S. Navy
Военные корабли НАТО. Фото: cc-by-U.S. Navy

На юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании 7 июня стартовали военно-морские учения НАТО BALTOPS 2020.

В маневрах принимают участие 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники, сообщает Deutsche Welle.

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Также задействованы около 3000 военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также два партнера альянса: Швеция и Финляндия.

Указано, что к учениям, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Как отмечается, в связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.

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"Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей", — подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.

Ранее сообщалось, что в июне в Польше пройдут военные учения НАТО с участием 4000 американских и 2000 польских военных.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.

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