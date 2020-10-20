У Путина отреагировали на строительство Украиной военно-морских баз

В Кремле считают, что намерение Украины создать две военно-морские базы для защиты Черноморского региона может негативно сказаться на атмосфере стабильности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", — отметил он.

Как известно, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что военные базы будут построены в Украине с привлечением британских специалистов.

Напомним, меморандум предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины. Кредитные деньги будут предоставлены, в том числе на строительство баз.

В целом, Британское агентство UK Export Fina может предоставить Украине кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Кроме того, 20 октября Зеленский заявил, что Украина начинает строить две военно-морские базы в Черном море.

При этом он добавил, что совместно с Турцией будут разрабатываться дроны и двигатели, а также развиваться системы ПВО.