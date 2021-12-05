"Северному потоку-2" – конец: в Европарламенте назвали цену вторжения России в Украину

Если Российская Федерация начнет полномасштабное вторжение в Украину, правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2".

Об этом заявил председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер в интервью немецкой еженедельной газете Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", – заявил евродепутат.

По мнению Вебера, сложившаяся ситуация является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества".

"Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", – отметил политик.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.

Перед этим Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, США приняли решение ввести новые санкции против лиц, причастных к реализации российского газопровода "Северный поток-2".