Политика 20 минут назад

Верховный суд обязал "дочку" российского "Сбербанка" прекратить использовать это название

Ощадбанк после пяти лет тяжб отстоял торговую марку "Сбербанк"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховный суд 19 августа поставил точку в многолетнем споре государственного Ощадбанка с ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Как говорится в сообщении Ощадбанка, дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов.

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"Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине... Ощадбанк заверяет, что это важное судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента", — сказано в нем.

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Вместе с тем в госбанке отмечают, что данное решение дает ему возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов.

Напомним, что в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым признал недействительными десять торговых марок Сбербанка, удовлетворив требование Ощадбанка о запрете использовать торговую марку "Сбербанк". Дочерняя структура российского госбанка также была лишена доменного имени sberbank.ua.

10 августа 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу Ощадбанка и отклонил иск Сбербанка России по регистрации торговой марки "Сбербанк", права собственности на которую на территории Украины принадлежат Ощадбанку.

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