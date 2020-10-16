Сбербанк России отказался от эмиссии акций украинской "дочки" на 4,3 млрд грн

Сбербанк России 7 октября решил отказаться от запланированной эмиссии своего дочернего банка в Украине на 4,3 млрд грн. Об этом российский банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Решение о выпуске акций за счет дополнительных взносов банк принял 26 июня.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2020 года украинский Сбербанк по размеру общих активов занимал 9-е место среди 75 банков с показателем 65,904 млрд грн.

Напомним, в апреле российские СМИ сообщили о продаже 50%+1 акции финучреждения Министерству финансов России. В НБУ же в ответ заявили, что продажа произошла с нарушением украинского законодательства, а в Антимонопольном комитете Украины пригрозили Минфину РФ штрафом в 5% годового дохода Сбербанка.

16 сентября Окружной админсуд Киева запретил государственным и частным исполнителям совершать любые действия, направленные на обращение взыскания на акции или имущество Сбербанка. Решение суд принял в обеспечение иска банка о признании противоправными соответствующих действий госисполнителя.

Отметим также, что вскоре апелляционный суд подтвердил июльское решение о признании за "Укрзализныцей" долга Сбербанку в 68 млн долларов.