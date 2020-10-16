  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

Сбербанк России отказался от эмиссии акций украинской "дочки" на 4,3 млрд грн

В российском Сбербанке передумали проводить масштабную допэмиссию акций дочернего украинского финучреждения.

Фото: FinClub Фото: FinClub
Фото: FinClub

Сбербанк России 7 октября решил отказаться от запланированной эмиссии своего дочернего банка в Украине на 4,3 млрд грн. Об этом российский банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Решение о выпуске акций за счет дополнительных взносов банк принял 26 июня.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2020 года украинский Сбербанк по размеру общих активов занимал 9-е место среди 75 банков с показателем 65,904 млрд грн.

Читайте также:
В Боснии трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского "Сбербанка" (ФОТО)

Напомним, в апреле российские СМИ сообщили о продаже 50%+1 акции финучреждения Министерству финансов России. В НБУ же в ответ заявили, что продажа произошла с нарушением украинского законодательства, а в Антимонопольном комитете Украины пригрозили Минфину РФ штрафом в 5% годового дохода Сбербанка.

16 сентября Окружной админсуд Киева запретил государственным и частным исполнителям совершать любые действия, направленные на обращение взыскания на акции или имущество Сбербанка. Решение суд принял в обеспечение иска банка о признании противоправными соответствующих действий госисполнителя.

Отметим также, что вскоре апелляционный суд подтвердил июльское решение о признании за "Укрзализныцей" долга Сбербанку в 68 млн долларов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ работает над созданием платформы Sandbox для финтех-проектов
НБУ работает над созданием платформы Sandbox для финтех-проектов
Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис
Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис
Тигипко хочет вывести ПИБ с рынка, сконцентрировав рабочие активы в ТАСкомбанке
Тигипко хочет вывести ПИБ с рынка, сконцентрировав рабочие активы в ТАСкомбанке
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ аннулировал лицензии 8 страховых компаний Украины

  3. Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса — врач-инфекционист

  4. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

  5. Марихуана, 300 нардепов и Будапештский меморандум: стали известны все "вопросы Зеленского"

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...