Апелляционный суд: "Укрзализныця" должна отдать Сбербанку $68 млн долга донецкого филиала

Восточный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство Государственной исполнительной службы и признано "Укрзализныцю" — как правопреемника "Донецкой железной дороги" — должником в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого Сбербанк взимал с "Донецкой железной дороги" $68 млн на основании судебных решений.

Соответствующее постановление суд принял 17 сентября 2020 года, сообщает Finbalance.

Ранее "Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" российского Сбербанка реструктуризировала ее долги на сумму около $200 млн, подлежащей погашению до конца июля.

Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты со вступлением окончательной силы условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества — 21 октября 2015 года.

Как замечала УЗ, это означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО — более 20 тысяч грузовых вагонов УЗ, почти 6 000 вагонов других собственников, почти 6 000 пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

В УЗ уточнили, что, по приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в том числе перед Сбербанком — 3,5 млрд грн, ВТБ Банком — 1,2 млрд грн.

Напомним, 25 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда Украины признала АО "Укрзализныця" правопреемницей ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации — 21 октября 2015 года.