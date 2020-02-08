В Боснии трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского "Сбербанка" (ФОТО)

В Боснии и Герцеговине трое граждан Украины в течение 53 часов ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".

Об этом сообщает боснийское издание Zurnal.

В частности, подозреваемые "обчистили" банкоматы в более чем 10 городах страны: в Сараево, Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиже, Мостаре, Читлуце, Зенице, Какани и Бихаче.

"Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня в пятницу, российский "Сбербанк" ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 млн конвертируемых марок (371,5 млн грн)", — говорится в сообщении.

Указано, что подозреваемые Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко официально въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии утром 31 января 2020 года.

Известно, что 2 февраля Бойко и Зайцева арестовали после того, как на них случайно наткнулась полиция Бихача. Титаренко удалось скрыться. Правоохранители Боснии и Герцеговины располагают информацией, что он въехал в Венгрию днем позже.

Как отмечается, у Зайцева и Бойко во время задержания нашли около 100 тысяч марок (около 1,38 млн грн), а остальные 2,6 млн марок, которые, по данным "Сбербанка", пропали без вести, еще не найдены.

На данный момент арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Также сообщается, что ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки Боснии и Герцеговины, однако злоумышленники грабили только "Сбербанк".

Ранее стало известно, что Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами.