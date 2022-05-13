"Новая почта" снова доставляет товары из онлайн-магазина iHerb

Украинцы снова могут заказывать товары из глобального онлайн-магазина iHerb в Украину с доставкой "Новой почтой". Как говорится в сообщении компании, получить заказ можно в любом ее работающем отделении или почтомате.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Чтобы заказать доставку, на сайте iherb.com нужно добавить товары в "Корзину", а на вкладке "Доставка" выбрать опцию с логотипом "Новая почта Глобал". Срок доставки составляет от 10 дней.

Отследить посылку из-за границы, как и любую отправку по Украине, можно с помощью онлайн-трекинга. Для этого нужно ввести номер экспресс-накладной в поле поиска на сайте по ссылке.

iHerb является крупнейших в мире интернет-магазинов продуктов для здорового образа жизни: на сайте представлено более 1500 брендов и 35 тысяч товаров - это косметика, парфюмерия, пищевые добавки, витамины, спортивное питание, товары для детей, для дома и для животных.

Как отмечают в "Новой почте", с доставкой через нее наиболее популярными среди украинцев категориями товаров iHerb на были конфеты, БАДы, витамины и косметика.

Напомним также, что заказать товары из любого онлайн-магазина в США, Великобритании и других стран можно благодаря еще одному сервису от "Новая почта Глобал" - NP Shopping.

Источник фото: ua.depositphotos.com