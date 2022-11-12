- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли из "Градов" поселок на левом берегу Днепра, есть погибшие - глава Херсонской ОВА
По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела из реактивных систем залпового огня поселка Горностаевка, расположенного на левом берегу Днепра, контролируемого российскими оккупационными силами.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения", - написал он.
По словам руководителя региона, такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". В то же время, как указал Янушевич, сами российские военные прячутся по подвалам местных жителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что местность напротив Горностаевки, как и вся территория правобережья Днепра, в последние дни перешла под контроль Вооруженных сил Украины после отступления российской армии на правый берег.
Однако, как отмечает издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей, снаряды действительно летели с территорий, расположенных южнее и которые сейчас подконтрольны России.
Сообщается, что в результате более 60 прилетов разрушены элеватор, маслозавод, больница, во многих домах повреждены крыши, три дома полностью разрушены. Сейчас в поселке нет света и воды. Также речь идет о большом количестве пострадавших. В частности, о том, что одной из них оторвало ногу.
Напомним также, что неделю назад в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что из Горностаевки оккупантами осуществляется вывоз коллаборантов с семьями, а также медицинского персонала и оборудования из центральной районной больницы (до реформы 2020 это был районный центр).