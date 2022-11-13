Херсонська ОВА заборонила перетинати Дніпро до 19 листопада

Херсонська обласна військова адміністрація заборонила з 13 по 18 листопада включно користування всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах області. Про це йдеться в опублікованому на сайті ОВА розпорядженні №279 від 13 листопада.

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При цьому примітно, що підписано воно Вадимом Гульком як тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОВА. Натомість у Telegram-каналі начальника ОВА Ярослава Янушевича ця інформація також підтверджується, хоча заявлено, що заборона діятиме "протягом 13–19 листопада".

Нагадаємо, що до 11 листопада Збройні сили України взяли під контроль усю правобережну частину Херсонської області, а російська окупаційна армія відійшла на правий берег Дніпра.

При цьому внаслідок бойових дій було зруйновано усі три шляхи проїзду між двома частинами регіону - автомобільний міст між селищем Антонівка та містом Олешки і розташований неподалік залізничний міст, а також дорога на греблі Каховської ГЕС, що сполучує селище Козацьке та місто Нова Каховка. Єдиною можливістю переправи Дніпра наразі фактично є безпосередньо водний шлях.

Зазначимо, що крім цього, Херсонська ОВА також у неділю закликала мешканців деокупованої частини правобережжя евакуюватися через високу ймовірність обстрілів з боку окупантів, що лишаються на захопленій частині регіону.

При цьому в самому обласному центрі з 12 листопада запроваджено комендантську годинуз 17:00 до 8:00. Крім того, там наразі проводяться стабілізаційні заходи, зокрема виявлення та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Додамо також, що Міністерство оборони вже позбавило акредитації журналістів, які попри заборону відвідали Херсон до завершення стабілізаційних заходів.