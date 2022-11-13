Херсонская ОВА запретила пересекать Днепр до 19 ноября

Херсонская областная военная администрация запретила с 13 по 18 ноября включительно использование всех видов водного транспорта на водных объектах в пределах области. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОВА распоряжении №279 от 13 ноября.

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При этом примечательно, что подписано оно Вадимом Гулько как временно исполняющим обязанности начальника ОВА. В Telegram-канале начальника ОВА Ярослава Янушевича эта информация также подтверждается, хотя заявлено, что запрет будет действовать "в течение 13-19 ноября".

Напомним, что к 11 ноября вооруженные силы Украины взяли под контроль всю правобережную часть Херсонской области, а российская оккупационная армия отошла на правый берег Днепра.

При этом в результате боевых действий были разрушены все три пути проезда между двумя частями региона - автомобильный мост между поселком Антоновка и городом Олешки и расположенный неподалеку железнодорожный мост, а также дорога на дамбе Каховской ГЭС, соединяющая поселок Казацкое и город Новая Каховка. Единственной возможностью переправы Днепра фактически является непосредственно водный путь.

Отметим, что кроме этого, Херсонская ОВА также в воскресенье призвала жителей деоккупированной части правобережья эвакуироваться из-за высокой вероятности обстрелов со стороны оккупантов, остающихся на захваченной части региона.

При этом в самом областном центре с 12 ноября введен комендантский час с 17:00 до 8:00. Кроме того, там проводятся стабилизационные мероприятия, в частности выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов. Добавим также, что Министерство обороны уже лишило аккредитации журналистов, которые, несмотря на запрет, посетили Херсон до завершения стабилизационных мер.