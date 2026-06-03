Трамп готує нові мита проти 60 країн

Адміністрація американського президента Дональда Трампа у вівторок, 2 червня, запропонувала запровадити додаткові мита у розмірі 10% або 12,5%. Вони стосуватимуться імпорту із 60 країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у Вашингтоні заявляють, що вони недостатньо борються з імпортом товарів, вироблених з використанням примусової праці, через що американські компанії опиняються у невигідному становищі.

Для частини держав пропонується запровадити мита у розмірі 10%, решті — 12,5%.

Пропозиція від Офісу торгового представника США (USTR) стала черговим результатом розслідування щодо недобросовісних торговельних практик за Розділом 301. Вона оприлюднена на тлі спроб адміністрації Трампа відновити надзвичайні мита.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.