США вводять 25% мита на товари з Бразилії

США запроваджують 25% тариф на більшість імпортованих товарів із Бразилії після завершення розслідування Офісу торгового представника США щодо торговельної політики країни. У Вашингтоні заявили, що дії Бразилії обмежують торгівлю США та шкодять американським компаніям і виробникам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу торгового представника США.

Розслідування проводили відповідно до Розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. У USTR заявили, що протягом року вивчали дії, політику та практики Бразилії, які, на думку американської сторони, є необґрунтованими, обтяжливими або такими, що обмежують торгівлю США.

За даними офісу, з квітня 2025 року США проводили переговори з Бразилією щодо врегулювання торговельних претензій, однак сторони не досягли домовленості.

Серед претензій США до Бразилії названо кілька напрямів:

цифрова торгівля, зокрема рішення бразильських судів щодо видалення політичного контенту та блокування акаунтів на американських технологічних платформах;

умови для компаній у сфері електронних платежів, зокрема політика на користь національної платіжної системи Pix;

пільгові тарифи для окремих країн, зокрема Мексики та Індії, які, за оцінкою США, ставлять американських експортерів у гірші умови;

проблеми із захистом інтелектуальної власності;

доступ американського етанолу на бразильський ринок;

боротьба з корупцією;

незаконна вирубка лісів.

Окремо USTR зазначає, що Бразилія не надала взаємного тарифного режиму для американського етанолу. За даними американської сторони, експорт етанолу зі США до Бразилії у 2025 році становив 96 млн доларів, що на 87% менше від пікового показника 2018 року — 761 млн доларів.

Новий 25% тариф застосовуватиметься до більшості товарів, що імпортуються з Бразилії. Водночас частина продукції не підпаде під дію мита.

Серед винятків:

інформаційні матеріали, пожертви та супроводжуваний багаж;

товари та частини товарів, на які поширюються тарифи за Розділом 232;

окремі види сировини, дефіцит яких може виникнути у США;

товари, додаткове оподаткування яких може спричинити ширші економічні збої;

продукція, яку США не можуть виробляти або вирощувати у достатніх обсягах;

товари, щодо яких додаткові тарифи можуть не сприяти усуненню претензій до політики Бразилії.

USTR також зазначив, що тариф не поширюватиметься на окремі категорії імпорту, зокрема яловичину, апельсиновий сік, літаки та авіаційні деталі, а також енергетичні продукти.

У Вашингтоні заявили, що нові тарифи мають створити умови для врегулювання спірних питань у торгівлі з Бразилією та захистити американських виробників.

Нагадаємо, Адміністрація Трампа 2 червня запропонувала запровадити додаткові мита у розмірі 10% або 12,5%. Вони стосуватимуться імпорту із 60 країн.