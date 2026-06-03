Рекордные €5,7 млрд на оружие: Румыния подписала с Rheinmetall самый большой контракт в истории компании

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал с Румынией самый большой международный контракт в своей новейшей истории на сумму €5,7 миллиарда. Соглашение предусматривает поставку современных БМП, зенитных систем, военно-морских судов и крупной партии боеприпасов, что позволит создать новые рабочие места на румынских предприятиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rheinmetall.

Для выполнения этих обязательств концерн расширит свои промышленные мощности в Румынии и передаст стране новые технологии. Поставки техники начнутся в 2028 году, а завершение программы запланировано на 2030 год.

Программа вооружения включает следующие запущенные в производство проекты:

298 машин Lynx последнего поколения, большинство из которых составят боевые машины пехоты, а также модификации бронированного миномета, командно-штабной машины и эвакуационного медицинского транспорта;

системы противовоздушной обороны Skyranger на базе платформы Lynx, к внедрению которых концерн будет поддерживать в рабочем состоянии имеющиеся зенитные установки Gepard;

боеприпасы среднего калибра для зенитных комплексов и БМП;

два патрульных катера для открытого моря;

два катера поддержания водолазов.

Все суда строятся по новой проверенной конструкции сегмента военно-морских систем.

Rheinmetall инвестирует в румынскую промышленность несколько сотен миллионов евро. Более 50% добавленной стоимости будет создаваться на территории Румынии с привлечением более 200 местных субподрядчиков, что обеспечит появление тысяч рабочих мест. Главной площадкой для реализации заказов выступит дочерняя компания Rheinmetall Automecanica в городе Медиаш.

"Контракт, заключенный между румынскими властями и Rheinmetall, не только является возможностью модернизировать оборонный потенциал Румынии, но и является важным шагом к возрождению национальной оборонной промышленности, поскольку более 50% производства будет осуществляться в Румынии или в сотрудничестве с местными компаниями", - прокомментировал событие руководитель офиса премьер-министра Румынии Михай Юрка.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов. Также Rheinmetall получил заказы от правительства Украины на строительство завода для изготовления боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производству боеприпасов должен работать в 2026 году.