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Украина экспортировала почти 650 тысяч тонн сахара и расширила рынки сбыта: как изменились поставки

сахар
Украина увеличила экспорт сахара на 11% в год / Depositphotos

По итогам 2025/26 маркетингового года, завершившегося 31 августа, украинские производители реализовали за границу 646 тысяч тонн сахара. Это на 11% больше, чем в прошлом сезоне. От продажи продукции за границу страна получила около $300 млн валютной выручки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

"Несмотря на военные вызовы нам удалось не только сохранить высокий уровень экспорта, но и увеличить его на 11% — с 580 тыс. тонн до 646 тыс. тонн. Важную роль в этом сыграло возвращение украинского сахара на традиционные рынки Центральной Азии, которые стремительно вошли в ТОП-3 направления экспорта и помогли компенсировать ограничения, введенные на рынке ЕС", — отметила глава Национальной ассоциации Яна Кавушевская.

Куда экспортировали сахар

Доля стран ЕС в структуре экспорта выросла с 17% до 20%. При этом 55% украинского сахара, поставленного в Евросоюз, пришлось на Болгарию.

Среди крупнейших покупателей украинского сахара также Узбекистан — 17% экспорта и Ливан — 16%.

Что прогнозируют на новый сезон

По прогнозу «Укрсахара», в 2026/27 маркетинговом году Украина произведет около 1,2 млн. тонн сахара. Этого, по оценке ассоциации, должно хватить для внутреннего рынка и экспорта около 300 тыс. тонн.

Переработка сахарной свеклы в этом сезоне должна начаться после 10 сентября — примерно на две недели позже обычного.

Ранее сообщалось, что украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала маркетингового года. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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