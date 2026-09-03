Україна експортувала майже 650 тисяч тонн цукру та розширила ринки збуту: як змінилися поставки

За підсумками 2025/26 маркетингового року, який завершився 31 серпня, українські виробники реалізували за кордон 646 тисяч тонн цукру. Це на 11% більше, ніж у попередньому сезоні. Від продажу продукції за кордон країна отримала майже $300 млн валютної виручки.

Як пише Dilo, про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

"Незважаючи на воєнні виклики, нам вдалося не лише зберегти високий рівень експорту, а й збільшити його на 11% — з 580 тис. тонн до 646 тис. тонн. Важливу роль у цьому відіграло повернення українського цукру на традиційні ринки Центральної Азії, які стрімко увійшли до ТОП-3 напрямків експорту та допомогли компенсувати обмеження, запроваджені на ринку ЄС", — зазначила голова Національної асоціації Яна Кавушевська.

Куди експортували цукор

Частка країн ЄС у структурі експорту зросла з 17% до 20%. При цьому 55% українського цукру, поставленого до Євросоюзу, припало на Болгарію.

Серед найбільших покупців українського цукру також були Узбекистан — 17% експорту та Ліван — 16%.

Що прогнозують на новий сезон

За прогнозом «Укрцукру», у 2026/27 маркетинговому році Україна виробить близько 1,2 млн тонн цукру. Цього, за оцінкою асоціації, має вистачити для внутрішнього ринку та експорту близько 300 тис. тонн.

Переробка цукрових буряків цього сезону має розпочатися після 10 вересня — приблизно на два тижні пізніше, ніж зазвичай.

Раніше повідомлялося, що українські виробники експортували 504 тисячі тонн цукру за три квартали маркетингового року. Попри високі показники продажів за кордон, цьогорічна посівна кампанія цукрових буряків завершилася з найнижчим результатом за всі роки незалежності.