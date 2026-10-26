США могут предоставить Украине новую помощь в случае победы демократов на выборах

Если демократы обретут большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября, они смогут принять новую помощь Украине, которая, вероятно, наберет голосов, достаточных для преодоления вето президента США Дональда Трампа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Внепартийные аналитики считают, что у демократов хорошие шансы выиграть выборы в Палату представителей, а возможно и в Сенат. Это даст им долю власти в Вашингтоне после двух лет контроля республиканцев.

Помощь Украине: что изменится, если демократы победят

Как отмечается, президент США Дональд Трамп фактически приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине, несмотря на широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

Недавно глава Белого дома попал под шквал критики со стороны законодателей, в том числе многих республиканцев: снял санкции с российского дизеля. Также Трамп отказался от применения ряда новых санкций против России, предусмотренных законом Линдси Грэма. Среди них — 500% пошлины на российские товары и 100% пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Победа в обеих палатах позволила бы демократам решать, что выносить на голосование и когда. Тогда новая помощь Украине, вероятно, набрала две трети голосов, необходимых для преодоления вето Трампа.

Демократы также могли бы нацелиться на другие действия президента. Конгрессмен от штата Нью-Йорк Грегори Микс, который в случае их победы может возглавить комитет Палаты представителей иностранных дел, уже внес двухпартийный законопроект, который должен заблокировать планы Трампа вернуть российский дизель на мировой рынок.

Помощь США Украине

По данным Кильского института мировой экономики, регулярно ведет соответствующие подсчеты, совокупная помощь США в Украине составила 115,38 млрд евро ($133,8 млрд). При этом военная помощь оценивается в 64,62 млрд евро ($75 млрд), остальные – финансовая и гуманитарная. По номинальным выплатам США занимают 1-е место среди союзников Украины, но по доле ВВП – 16-е и 17-е соответственно.

Для сравнения: страны ЕС потратили 230,5 млрд. евро, еще 160,6 млрд. евро запланировано к выдаче.

Трамп неоднократно бросался суммами, в разы превышающими реальные. К примеру, он постоянно заявлял, что во времена Джо Байдена США обеспечили Украине поставки оружия на $350 млрд.

После возвращения в Белый дом Трамп перестал помогать Киеву, перейдя на коммерческие отношения и начав продавать оружие за европейские или украинские деньги.

"Я тоже помогаю Украине, но за это приходится платить им самим. Поэтому за это платит Европа", - заявлял Трамп.

Напомним, поддержка Украины по механизму PURL, позволяющему НАТО финансировать закупку американского вооружения для нужд ВСУ, продолжает поступать в обычном режиме, несмотря на угрозы США прекратить поставки.