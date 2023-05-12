ЕС оценивает потери ВСУ на войне в 13 тысяч погибших, – СМИ

В Европейском Союзе оценивают, что потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны составили 13 тыс. военных убитыми и 35 тыс. – ранеными. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

Отмечается, что документ основан на информации, которую Украина предоставила государствам-членам Евросоюза, сообщениях СМИ и утечках разведданных.

Также в нем указывается, что по оценкам США, Украина потеряла 17,5 тыс. личного состава убитыми в боях, а еще от 124 тыс. до 131 тыс. человек – это раненые, погибшие, пропавшие без вести и другие. Однако в ЕС считают, что потери Украины ниже.

При этом в записке, с которой ознакомились журналисты, говорится, что украинские чиновники оценивают потери РФ в 185 тыс. ликвидированных и 555 тыс. раненых окупантов.

Эти цифры в Евросоюзе сравнили с данными разведки США, которые опубликовало The New York Times. Согласно им, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла от 189,5 тыс. до 223 тыс. военных, среди которых 43 тыс. – ликвидированные в боях.

Американские данные совпадают с оценками британской разведки о том, что около 200 тыс. российских солдат были уничтожены или ранены после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в апреле СМИ со ссылкой на "слитые" документы Пентагона писали, что США оценивают потери РФ в полномасштабной войне в 35-43 тыс. погибших военных. А среди украинских защитников погибшими считают от 15,5 тыс. до 17,5 тыс. человек.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 12 мая, боевые потери РФ в полномасштабной войне составили более 197,6 тыс. ликвидированных оккупантов.

Украинские чиновники не называют потери ВСУ, ссылаясь на военную тайну.

В апреле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество погибших украинских военных меньше числа жертв землетрясения в Турции, где в феврале погибли более 50 тыс. человек (позже чиновник извинился за это сравнение).