ЄС оцінює втрати ЗСУ на війні в 13 тисяч загиблих, – ЗМІ

У Європейському Союзі оцінюють, що втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни склали 13 тис. військових убитими та 35 тис. – пораненими. Про це пише Euractiv із посиланням на внутрішній документ дипломатичної служби ЄС.

Зазначається, що документ заснований на інформації, яку Україна надала державам-членам Євросоюзу, повідомленнях ЗМІ та витоках розвідданих.

Також у ньому вказується, що за оцінками США, Україна втратила 17,5 тис. особового складу вбитими в боях, а ще від 124 тис. до 131 тис. осіб – це поранені, загиблі, зниклі безвісти та інші. Однак у ЄС вважають, що втрати України нижчі.

При цьому у записці, з якою ознайомилися журналісти, говориться, що українські чиновники оцінюють втрати РФ у 185 тис. ліквідованих і 555 тис. поранених окупантів.

Ці цифри в Євросоюзі порівняли з даними розвідки США, які опублікувало The New York Times. Згідно з ними, з 24 лютого 2022 року Росія втратила від 189,5 тис. до 223 тис. військових, серед яких 43 тис. – ліквідовані в боях.

Американські дані збігаються з оцінками британської розвідки про те, що близько 200 тис. російських солдатів було знищено чи поранено після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ з посиланням на "злиті" документи Пентагону писали, що США оцінюють втрати РФ у повномасштабній війні в 35-43 тис. загиблих військових. А серед українських захисників загиблими вважають від 15,5 тис. до 17,5 тис. людей.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 травня, бойові втрати РФ у повномасштабній війні склали понад 197,6 тис. ліквідованих окупантів.

Українські чиновники не називають втрати ЗСУ, посилаючись на військову таємницю.

У квітні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість загиблих українських військових менша від числа жертв землетрусу в Туреччині, де в лютому загинули понад 50 тис. людей (пізніше урядовець вибачився за це порівняння).