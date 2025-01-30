Заяви про компенсацію втрат знову приймають: Реєстр збитків відновив роботу

На порталі “Дія” відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла.

Про це повідомляється на порталі "Дія".

Зазначається, що повернулася ще одна категорія заяв, за допомогою яких можна засвідчити масштаби збитків через повномасштабне вторгнення РФ.

Подати заяву про відшкодування збитків можна на порталі "Дія". Для цього потрібно перейти в Каталог послуг - Репарації: міжнародний Реєстр збитків за посиланням.

Навіть якщо житло розташоване в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або громадяни брали участь у "єВідновленні" чи реєстрували майно в Держреєстрі речових прав — заяву все одно слід подати, наголошує пресслужба.

Кого стосується компенсація у разі смерті близького

Заяву до Міжнародного Реєстру збитків у зв'язку зі смертю близьких членів сім’ї. можуть подати батьки, інший з подружжя, цивільні партнери та діти осіб, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також подати на відшкодування можуть інші родичі, якщо вони можуть довести наявність законного інтересу.

Заявники повинні будуть надати інформацію про себе, особу померлого, стосунки і померлою особою та подію, що спричинила смерть. Докази інших матеріальних збитків, спричинених смертю близького члена сім'ї, таких як втрата доходу або підтримки, для подання заяви у цій категорії не подаються, а можуть бути в інших відповідних категоріях.

Про реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".