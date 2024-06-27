Українці можуть подати заяву про пошкоджене майно на окупованих територіях у Реєстр збитків: у Дії стартував бета-тест

Українці, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій або окупації, тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через додаток Дія.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Мета цього тестування — забезпечити безперебійне функціонування сервісу та надати можливість кожному постраждалому українцю долучитися до формування бази даних для майбутніх репарацій та компенсацій за збитки, завдані російською агресією.

Учасники тестування можуть подати заяву, якщо вони є власниками пошкодженого або знищеного житла, навіть якщо:

Право власності на майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

Немає акту про пошкоджене майно і вони не подавалися на програму "єВідновлення",

Оселя знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

"Важливо, щоб кожен постраждалий українець подав заяву про завдану шкоду. Так ми покажемо усьому світові реальну картину збитків й звірств від вчинків окупанта. І найважливіше — ваші заяви допоможуть запустити компенсаційний механізм трансформуються в репарації й відновлення країни", - зазначили у відомстві.

Хто може брати участь в тестуванні

Для участі у бета-тестуванні необхідно відповідати таким критеріям:

Бути громадянином України,

Бути повнолітнім,

Мати картку платника податків.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готує постанову про розширення експериментального проєкту з дистанційного обстеження зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та в зоні бойових дій.

Новий проєкт, який спочатку був запущений у Мелітополі, використовує технологію дистанційного зондування Землі для фіксації руйнувань житла. Це дозволяє вносити інформацію про пошкоджене майно до Державного реєстру нерухомості для подальшої виплати компенсацій власникам.

Додамо, що можливість повідомити про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків через "Дію" з'явилася в українців ще у травні.