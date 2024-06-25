Мінреінтеграції розширює проєкт дистанційного обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готує постанову про розширення експериментального проєкту з дистанційного обстеження зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та в зоні бойових дій.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, новий проєкт, який спочатку був запущений у Мелітополі, використовує технологію дистанційного зондування Землі для фіксації руйнувань житла. Це дозволяє вносити інформацію про пошкоджене майно до Державного реєстру нерухомості для подальшої виплати компенсацій власникам.

За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

Внесення зруйнованих об’єктів до Реєстру здійснюватимуть комісії, створені при виконавчих органах місцевого самоврядування або обласних військових адміністраціях після отримання аерознімків.

"Дуже добре, що напрацьовано рішення, яке дозволить масштабувати цей експериментальний проєкт. Адже наразі головним є зафіксувати численні руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини. Зібрана доказова база зможе бути використана у Міжнародному Реєстрі збитків для їх відшкодування", – зазначила Ірина Верещук.

Зазначається, що раніше обстеження та реєстрація пошкодженого житла могли відбуватися лише на підконтрольній уряду території, але проєкт постанови, який дозволить масштабувати дистанційне зондування Землі на інші тимчасово окуповані території та території ведення бойових дій, перебуває на етапі погодження центральними органами виконавчої влади.

Після отримання висновків і зауважень документ буде направлено на розгляд до уряду.

Міжнародний реєстр збитків від Росії

На початку квітня у Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії. Це перший з трьох компонентів Міжнародного компенсаційного механізму. Загалом до цифрової платформи може податися від 6 до 8 мільйонів потерпілих від війни.

Після підписання декларації у Рейк’явіку у травні 2023 року, яку підтримали 43 країни, а також Європейський союз, ГА ООН, 2 квітня 2024 року відбувся технічний запуск Реєстру.

Водночас, як зазначається на сайті реєстру, цифрова платформа не розглядатиме та не оцінюватиме отримані заяви по суті і не призначатиме будь-які виплати. Наразі не створено органу, який розподілятиме компенсації, також невідомо, звідки надходитимуть кошти для погашення збитків.

Як наголосив в коментарі Delo.ua виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, за першу добу подалося на пошкоджене чи знищене російською війною майно 510 осіб. Це майже 3000 файлів з доказами руйнувань завантажили заявники – додатково до інформації, яка підтягується автоматично з українських реєстрів та баз даних.

Нагадаємо, після запуску державної програми "єВідновлення" із травня 2023 року 57 тисяч українців відбудували чи придбали нове житло.

За отримані кошти 75% придбали квартири, а чверть — приватні будинки. Середня сума реалізованих сертифікатів — 1,8 млн грн. Найчастіше люди купували нове житло у Києві та області, а також на Харківщині, Миколаївщині та Чернігівщині.

Але отримати житлові сертифікати можуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.