Минреинтеграции расширяет проект дистанционного обследования разрушенного жилья на оккупированных территориях

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит постановление о расширении экспериментального проекта по дистанционному обследованию разрушенного жилья на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, новый проект, первоначально запущенный в Мелитополе, использует технологию дистанционного зондирования Земли для фиксации разрушений жилья. Это позволяет вносить информацию о поврежденном имуществе в Государственный реестр недвижимости для последующей выплаты компенсаций владельцам.

За период реализации проекта комиссия при Мелитопольском городском совете смогла рассмотреть и зафиксировать в Государственном реестре четыре заявления о предоставлении компенсаций за уничтоженные объекты недвижимого имущества. По двум из них уже оформлены жилищные сертификаты для выплаты компенсаций владельцам.

Внесение разрушенных объектов в Реестр будут осуществлять комиссии, созданные при исполнительных органах местного самоуправления или областных военных администрациях после получения аэроснимков.

"Очень хорошо, что наработано решение, которое позволит масштабировать этот экспериментальный проект. Ведь главным является зафиксировать многочисленные разрушения, которые враг нанес нашим городам, и не дать ему возможности скрыть эти преступления. Собранная доказательная база сможет быть использована в Международном Реестре ущерба для них возмещение", – отметила Ирина Верещук.

Отмечается, что ранее обследование и регистрация поврежденного жилья могли производиться только на подконтрольной правительству территории, но проект постановления, который позволит масштабировать дистанционное зондирование Земли на другие временно оккупированные территории и территории ведения боевых действий, находится на этапе согласования центральными органами исполнительной власти.

После получения выводов и замечаний документ будет направлен на рассмотрение правительства.

Международный реестр убытков от России

В начале апреля в Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии. Это первый из трех компонентов Международного компенсационного механизма. В общей сложности к цифровой платформе может податься от 6 до 8 миллионов пострадавших от войны.

После подписания декларации в Рейкьявике в мае 2023 года, поддержанной 43 странами, а также Европейский союз, ГА ООН, 2 апреля 2024 года состоялся технический запуск Реестра.

В то же время, как отмечается на сайте реестра, цифровая платформа не будет рассматривать и оценивать полученные заявления по существу и не назначать какие-либо выплаты. Пока не создан орган, который будет распределять компенсации, также неизвестно, откуда будут поступать средства для погашения убытков.

Как отметил в комментарии Delo.ua исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский, за первые сутки подалось на поврежденное или уничтоженное российской войной имущество 510 человек. Это почти 3000 файлов с доказательствами разрушений скачали заявители – дополнительно к информации, которая подтягивается автоматически из украинских реестров и баз данных.

Напомним, после запуска государственной программы "еВідновлення" с мая 2023 57 тысяч украинцев отстроили или приобрели новое жилье.

За полученные средства 75% приобрели квартиры, а четверть – частные дома. Средняя сумма реализованных сертификатов – 1,8 млн грн. Чаще всего люди покупали новое жилье в Киеве и области, а также в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Но получить жилищные сертификаты могут не все потерявшие жилье украинцы - это главный минус программы. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.