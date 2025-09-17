Компенсації за збитки через війну: у "Дії" відкриють нові категорії та планують створити міжнародний фонд

Українці, які постраждали від війни, зможуть подавати більше заяв на компенсацію через “Дію”. Нові категорії з’являться найближчими тижнями, а до кінця року — для бізнесу та державного сектору. Для ефективних виплат також планують створити міжнародний компенсаційний фонд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Механізм компенсацій

Свириденко зазначила, що провели онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків, щоб обговорити, як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через війну.

"Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього", - зазначила вона.

У найближчі тижні у "Дії" планують відкрити нові категорії заяв, а до кінця року — для бізнесу та державного сектору.

Для ефективного функціонування системи планується створення міжнародного компенсаційного фонду, який може фінансуватися за рахунок заморожених російських активів або частини доходів від експорту російської нафти та газу.

Свириденко зазначила, що у грудні в Гаазі під час Дипломатичної конференції планується підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії для розгляду заяв від України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим. Спільно з партнерами триває робота над залученням нових держав-учасниць. За словами Свириденко, Росія повинна компенсувати руйнування та збитки, завдані українцям і країні.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.