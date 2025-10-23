В "Дії" запустили тест новой категории Реестра убытков для переселенцев

Украинцы, которые вынуждены были выехать за границу из-за войны или до сих пор не могут вернуться домой, смогут подавать заявления об этом в международном Реестре ущерба в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В настоящее время продолжается бета-тест сервиса на портале "Дія", чтобы проверить его работу и обеспечить беспрепятственную подачу заявлений об ущербе, нанесенном агрессором.

Кто может присоединиться к тесту

совершеннолетние граждане Украины;

те, кто выехал за границу из-за действий РФ, включая детей;

подача происходит онлайн, без необходимости посещать заведения.

Что понадобится для подачи

материалы, подтверждающие вынужденное перемещение после 24 февраля 2022 года (или причины пребывания за границей, если вы уехали раньше);

подтверждение убежища от другого государства (если получали);

документы о принадлежности к группе риска: военные, медики, работники критической инфраструктуры и т.д. (если есть);

любые другие доказательства, подтверждающие заявление.

Бета-тест поможет украинцам быстрее и безопасно подавать информацию в Реестр и будет способствовать более эффективному возмещению ущерба, нанесенного агрессором.

Международный реестр убытков стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.