Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" запустили тест новой категории Реестра убытков для переселенцев

разрушение
Началось тестирование новой категории Реестра убытков / ГСЧС

Украинцы, которые вынуждены были выехать за границу из-за войны или до сих пор не могут вернуться домой, смогут подавать заявления об этом в международном Реестре ущерба в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В настоящее время продолжается бета-тест сервиса на портале "Дія", чтобы проверить его работу и обеспечить беспрепятственную подачу заявлений об ущербе, нанесенном агрессором.

Кто может присоединиться к тесту

  • совершеннолетние граждане Украины;
  • те, кто выехал за границу из-за действий РФ, включая детей;
  • подача происходит онлайн, без необходимости посещать заведения.

Что понадобится для подачи

  • материалы, подтверждающие вынужденное перемещение после 24 февраля 2022 года (или причины пребывания за границей, если вы уехали раньше);
  • подтверждение убежища от другого государства (если получали);
  • документы о принадлежности к группе риска: военные, медики, работники критической инфраструктуры и т.д. (если есть);
  • любые другие доказательства, подтверждающие заявление.

Бета-тест поможет украинцам быстрее и безопасно подавать информацию в Реестр и будет способствовать более эффективному возмещению ущерба, нанесенного агрессором.

Международный реестр убытков стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях   насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.

Автор:
Татьяна Гойденко