У "Дії" запустили тест нової категорії Реєстру збитків для переселенців

руйнування
Розпочалося тестування нової категорії Реєстру збитків / ДСНС

Українці, які змушені були виїхати за кордон через війну або досі не можуть повернутися додому, зможуть подавати заяви про це у міжнародному Реєстрі збитків у новій категорії A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Наразі триває бета-тест сервісу на порталі "Дія", щоб перевірити його роботу та забезпечити безперешкодну подачу заяв про збитки, завдані агресором.

Хто може долучитися до тесту

  • повнолітні громадяни України;
  • ті, хто виїхав за кордон через дії РФ, включно з дітьми;
  • подача відбувається онлайн, без необхідності відвідувати установи.

Що знадобиться для подачі

  • матеріали, що підтверджують вимушене переміщення після 24 лютого 2022 року (або причини перебування за кордоном, якщо ви виїхали раніше);
  • підтвердження прихистку від іншої держави (якщо отримували);
  • документи про належність до групи ризику: військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (якщо є);
  • будь-які інші докази, що підтверджують заяву.

Бета-тест допоможе українцям швидше та безпечно подавати інформацію до Реєстру та сприятиме більш ефективному відшкодуванню збитків, завданих агресором.

Додамо, Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.

Автор:
Тетяна Гойденко