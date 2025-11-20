Более $43 млрд климатических потерь: Украина потребует компенсации от России

На климатической конференции ООН COP30 Украина заявила о намерении добиваться от РФ компенсаций за масштабный климатический ущерб. По данным Инициативы по учету парниковых газов войны, агрессия России уже привела к более чем 236 млн тонн парниковых выбросов, что оценивается в 43,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Климатические потери от войны

Участие в событии приняли заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов, ведущий автор Инициативы по учету парниковых газов от войны

Леннард де Клерк, министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт, посол по особым поручениям/специальный посланник ЕС по вопросам климата и окружающей среды Тони Агота, генеральный директор Европейского климатического фонда, один из архитекторок Парижского соглашения Лоранс Тубиана и кер.

"Во многом Россия ведет грязную войну и наш климат также является ее жертвой. Огромные объемы сожженных ресурсов, уничтоженные леса, разрушенные здания — все это имеет значительное климатическое влияние. Мы в Украине сталкиваемся с жестокостью напрямую, но климатические последствия этой агрессии будут ощутимы далеко за пределами наших границ". хозяйства Украины Павел Карташов.

В октябре этого года Инициатива по учету парниковых газов войны (IGGAW) представила отчет, в котором подсчитала: российское вторжение повлекло за собой глобальные выбросы, равные 236,8 млн тонн CO₂. Использовав общепризнанный показатель "социальной стоимости углерода", эксперты оценили суммарный климатический ущерб в 43,8 млрд долл.

"Наша тщательная документация выбросов углерода в результате российского вторжения в Украину станет основой для требования Украины о компенсации. Механизм для этого установлен международным правом, и после представления требования Украина станет первой страной, которая привлечет другую страну к ответственности за выбросы парниковых газов в результате войны", - рассказал главный автор отчета.

Напомним, в 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение, что Россия должна возместить Украине нанесенный ущерб. Для выполнения этого решения Совет Европы создал специальный механизм, а в феврале 2025 года был запущен Реестр убытков для Украины, предусматривающий также представление экологических претензий.

Позицию Украины усиливает и консультативное мнение Международного суда ООН, обнародованное в июле 2025 года. В нем указано, что государства, которые своими незаконными действиями наносят значительный ущерб климату, могут быть привлечены к ответственности. Одной из предусмотренных правовых форм такого возмещения является компенсация.

