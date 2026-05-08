"Карпатська джерельна" змінила етикетки після штрафу АМКУ

Виробник води “Карпатська джерельна” змінив дизайн етикеток після штрафу Антимонопольного комітету України на 9,4 млн грн. Із пляшок прибрали згадки про Карпати та гірську символіку, які могли вводити споживачів в оману щодо походження продукції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zahid.net.

Виробник мінеральної води "Карпатська джерельна", компанія "Карпатські мінеральні води", змінив дизайн етикеток на пляшках після штрафу Антимонопольного комітету України на 9,4 млн грн.

Раніше АМКУ дійшов висновку, що оформлення продукції могло вводити споживачів в оману щодо походження води. Зокрема, на етикетках були зображені гори, ялини та мапа з позначкою "Карпати", а сама назва "Карпатська джерельна" створювала враження, що вода походить із Карпатського регіону.

Втім, фактично продукцію виробляють у Золочівському районі Львівської області, який не належить до гірської місцевості.

Після рішення регулятора компанія заявила про намір змінити оформлення етикеток та уточнити, що "Карпатська джерельна" є лише торговельною маркою, а не позначенням місця походження води.

Оновлені партії продукції вже з’явилися у продажу. З етикеток прибрали напис "Карпати" та зображення гірських пейзажів.

Про компанію

Засновником компанії "Карпатські мінеральні води" є кіпрська компанія Dynalum Finance Ltd, а кінцевим бенефіціаром вказаний український підприємець Сергій Устенко.

Підприємство з виробництва мінеральної води розташоване у селі Струтин Золочівського району Львівської області. Історія виробництва бере початок ще у 1996 році, коли на базі державного спиртзаводу працював цех безалкогольних напоїв. У 2002 році його реорганізували у повноцінний завод із виробництва мінеральної води.

Нині воду "Карпатська джерельна" видобувають із двох артезіанських свердловин глибиною близько 90 метрів, розташованих поблизу підприємства.

Окрім мінеральної води, компанія також випускає солодкі напої "Фруктова джерельна" та "Соковинка", дитячу воду "Джерельце" і енергетичний напій Dragon.

Минулого року компанія розпочала будівництво другого заводу з розливу мінеральної води на Львівщині.

Засновником бізнесу вважають колишнього українського політика Петра Устенка - батька Сергія Устенка. Інші компанії родини працюють у сферах нерухомості, будівництва та інвестицій, однак основним активом групи залишається виробництво мінеральної води.